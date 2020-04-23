غرف السياحة: 5000 عبوة لتعقيم المطاعم السياحية لمواجهة كورونا

بدأت غرفة المنشآت السياحية، في توزيع نحو 5000 عبوة تعقيم ومطهر على كافة المطاعم والكافتريات السياحية الأعضاء بالغرفة في أنحاء الجمهورية.

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن هذا يأتي في إطار الجهود والتعاون المثمر والمتميز بين كل من وزارتي السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحية، وعبر الجهود المبذولة من قبل كل من الأستاذة الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب، والمتحدث الرسمي للوزارة وهبة بكري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية رئيس لجنة التدريب، والذي أسفر عن قيام شركة Unilever Food Solutions يونيليفر للمنتجات الغذائية، بتقديم منحه لتوزيع نحو 5000 عبوة تعقيم ومطهر على كافة المطاعم والكافتريات السياحية الأعضاء بالغرفة.

وأشاد رئيس الغرفة في بيان صحفي، بالتعاون والتنيسق الجيد والسريع الذي جرى بين الغرفة ومحمد حسام مدير عام شركة Unilever Food Solutions يونيليفر للمنتجات الغذائية ، الذى قام بتسخير كافة إمكانيات الشركة وأطقمها البشرية للبدء الفورى في أعمال توزيع العبوات ومن خلال مشاركة الغرفة ممثلة في مسؤول التدريب بالغرفة بهاء الدين عبدالستار، والذي أشرف على عملية التوزيع للمنشآت السياحية بالقاهرة الكبرى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المصري أن الشركة ستوزع خلال الساعات المقبلة العبوات على المنشآت السياحية بجمبع محافظات مصر، عبر شحنها لمكاتبها المنتشرة في أنحاء الجمهورية وتوزيعها بالتعاون مع مندوبي الغرف الفرعية، وذلك في إطار دعم الغرفة لأعضائها من الجمعية العمومية لمساعدتها في الأزمة التي تواجهها بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن غرفة المنشآت السياحية، في إطار دعمها لأعضاء الجمعية العمومية قررت تخفيض 50٪ من قيمة اشتراك العضوية عن العام الحالي 2020، كما بدأت في رد قيمة 50٪ للمنشآت التي سددت قيمة الإشتراك كاملا، وذلك مساندة منها لهذه المنشآت وتخفيف بعض الأعباء المالية عنها من جراء الآثار السلبية التى خلقتها جائحة وباء كورونا على القطاع السياحي عامة والمطاعم والكافتيريات والمنشآت السياحية خاصة.