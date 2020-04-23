رئيس "الوفد" يهنئ "السيسى" بعيد تحرير سيناء: يقود مصر نحو دولة عصرية

وجه المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى 38 لتحرير سيناء.

وثمّن أبوشقة، في بيان، جهود رجال القوات المسلحة واضطلاعهم بالمهام والمسؤوليات التى كلفهم بها الشعب المصرى فى حماية الوطن والدفاع عن سلامة الوطن وتأمين حدوده.

وأكد أن التاريخ سيسجل بأحرف من نور الدور البطولى للقوات المسلحة لحماية الوطن والمواطن المصرى، وسيذكر دوماً ما سجله أبناء المؤسسة العسكرية من بطولات وإنجازات على أرض الواقع.

واعتبر أبوشقة أن القوات المسلحة درع الوطن وسنده الحقيقي وقت المحن والشدة، إضافة إلى دور القوات المسلحة فى تحقيق الرخاء والنهوض بالوطن، من خلال ما تقيمه من مشروعات عملاقة تتحقق يوماً بعد يوم على أرض الوطن.

وأشار إلى أن هذه المشروعات التنموية التى تتم على أرض الوطن هى إنجاز وإعجاز تحقق فى وقت قياسى، كان من الممكن أن يتم تنفيذه خلال سنوات عديدة وطويلة، لكن ما نراه اليوم هو إعجاز بكل المقاييس، وقد تحركت القوات المسلحة بدورها من منطلق وطنى لتحقيق الأمن والاستقرار، وإنجاز المشروعات العملاقة لحماية الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل "يد تحمل السلاح ويد تبنى".

وتابع أبو شقة أن دور القوات المسلحة لم يقف عند حماية الحدود فقط، لكنها تشمل كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو العسكرية دون خلل فى مجال على حساب آخر.

وأشاد أبوشقة برسالة الرئيس السيسى للشعب المصرى أمس الأول خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية بسيناء، مؤكدا أنه رجل صدق فيما وعد ورسالته طمأنة للشعب المصرى بالرغم من كل الظروف التى تحيط بالوطن.

وأكد أنها رسالة ودعوة للتفاؤل فى ظل قيادة حكيمة للرئيس السيسى الذى استطاع أن يعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وتابع أبوشقة أن الحكومة تعمل لتحقيق معدلات النمو التى يحلم بها الشعب المصرى، مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بتعمير سيناء، وهو أمر وجوبي لتأمين الجبهة الشرقية للبلاد، والخروج من الوادى الضيق إلى آفاق أخرى تمت تهيئتها لهذا الهدف.

وأعرب أبوشقة عن سعادته بإنجاز المشروعات العملاقة التى تمت على أرض الفيروز، قامت بها شركات وطنية مصرية مما كان له أكبر الأثر فى اكتساب هذه الشركات خبرات عالمية أسهمت فى تنفيذ الحفر النفقى بسواعد المصريين وفى أزمنة قياسية.

وقال إن ما يحدث فى سيناء اليوم يعد إنجازا وإن التنمية الحقيقية فيها تحتاج إلى مبالغ طائلة، مشيراً إلى أن سيناء تشهد أكبر عملية تنمية فىِ تاريخها والتى أنفق عليها 600 مليار جنيه للتطوير والتحديث، ونشر بذور التنمية واستغلال الموارد والثروات المعدنية فى ربوع أرض الفيروز، وكلها مشروعات تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومى المصرى، بتعمير هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، فسيناء هى الماضى والحاضر والمستقبل وهى جزء لا يتجزأ من أرض الوطن.

ودعا أبوشقة رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى المشاركة فى هذه المشروعات العملاقة التى تتحملها الدولة بهدف الحفاظ على سيناء، منوها بأن الفرصة سانحة للجميع لمساندة الدولة فى تحقيق هذه المشروعات العملاقة من أجل مصر الوطن.

وشدد على أن مصر قادرة ولديها رؤية وإرادة لاستكمال مسيرتها نحو البناء والتنمية، مؤكدا أن الدولة تهتم بكافة المصريين، فالجميع مواطنون لهم نفس الحقوق والواجبات، وأن الدولة لن تتخلى عن مواطنيها سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو غيرها، فرغم الظروف الصعبة، لكن مصر لا تترك أولادها.

ولفت أبوشقة إلى أن النجاح الحقيقى يتحقق بالشراكة الفاعلة بين الدولة والمواطن، معتبرا أن رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاحه العديد من المشروعات القومية بسيناء، جاءت قاطعة وحاسمة، لأن سيناء هى محل اهتمام لا نظير له من قبل الدولة وعازمة على معالجة أخطاء العقود الماضية سواء من الإهمال أو النسيان لأرض الفيروز التى سالت عليها دماء أبنائها المصريين.

وأكمل أبوشقة أن الدولة المصرية شهدت تغييراً جذرياً غير مسبوق فى كافة مناحى الحياة، نالت احترام وتقدير المصريين فى الداخل وتقدير العالم لمصر قيادة وشعباً، وتفوقت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى فى ظل ظروف صعبة يمر بها العالم.

وتابع أن مصر ماضية وبقوة نحو تحقيق أهدافها وخططها واستكمال استراتيجياتها نحو بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يتحقق فيها الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى.