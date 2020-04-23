"عون" في ذكرى المجازر الأرمنية: العدالة هي السبيل لعالم أكثر إنسانية

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن "العدالة هي السبيل الوحيد لعالم أكثر إنسانية"، وقال عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عشية ذكرى المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني، وحصدت أكثر من مليون ونصف المليون أرمني: "تظل ذكرى المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني وصمة عار في ضمير الإنسانية، تذكرنا بأن الإنسان قادر على ارتكاب الشرور إذا كان هناك تفلت من العقاب والمحاسبة. والعدالة هي السبيل الوحيد لعالم اكثر انسانية"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وتعترف كثير من الدول من بينها لبنان، بوقوع مذبحة الأرمن التي طالت قرابة المليون ونصف المليون شخص معظمهم مواطنون أرمن داخل الدولة العثمانية، فضلا عن التهجير القسري لنحو نصف مليون آخرين، في حين لا تعترف السلطات التركية بها وتنكر بصورة قاطعة وقوع مذابح أو إبادة جماعية ممنهجة بحق الأرمن.