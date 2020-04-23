فرنسا: برنامج إيران الصاروخي مصدر قلق على الأمن الإقليمي

قال وزير الخارجية الفرنسية، إن برنامج إيران الصاروخي مصدر قلق على الأمن الإقليمي حسبما أفادت قناة "العربية".

وأضافت أن إطلاق إيران القمر الصناعي مؤشر على تقدمها المثير للقلق في برنامجها الصاروخي.

وقالت قوة أمريكية خاصة بمراقبة المجال الفضائي، إنها رصدت القمر الصناعي الذي أطلقته إيران، أمس الأربعاء، في مدار حول الأرض.

وأوضح السرب الـ18 الخاص بمراقبة المجال الفضائي، عبر صفحته في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أنه يتابع جسمين محلقين في الفضاء، الأول قمر "نور" الصناعي ورقمه 45529 في سجل الأجسام الفضائية، والثاني عبارة عن إحدى مرحلتي صاروخ (قاصد) ورقمه في السجل 45530، ناجمان عن الإطلاق الفضائي من الأراضي الإيرانية.