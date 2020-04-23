وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي تطورات سد النهضة

أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وفقا لما ذكر ته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وجرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا الإقليمية وتطورات سد النهضة، بالإضافة إلى آخر مستجدات انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والجهود الوطنية التي تُبذل على مستوى البلدّين للتصدي للجائحة والتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد.

وكان شكري، عقد في وقت سابق، جلسة مباحثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حيث سلمه الرسالة الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تطورات سد النهضة.

وشدد شكري، على أهمية بذل فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي جهودها لدفع إثيوبيا للتوقيع على اتفاق ملء وتشغيل السد، حفاظًا على الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي.