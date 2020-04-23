تسعيني إيراني يقهر كورونا

قهر عجوز إيراني يدعى عباس محمود نجاد، ويبلغ من العمر 92 عاما وباء كورنا المستجد "كوفيد-19" الذي شفي منه، وغادر مستشفى مدينة جلفا التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن رئيس شبكة الصحة في مدينة هادي شهر محمد قنبري قوله أمس الأربعاء، إن هذا الرجل البالغ من العمر 92 عاما هو المريض الأكبر سنا الذي يتعافى من مرض كورونا في محافظة أذربيجان الشرقية، وفقا لما نشرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وأضاف قنبري، أن هذا المريض كافح للتغلب على المرض على مدى 10 أيام صعبة وبالتالي تماثل للشفاء وغادر المستشفى.

وتعافى العديد من المسنين والمسنات، الذين تبلغ أعمارهم فوق السبعين وحتى فوق المئة، من كورونا المستجد في مختلف أنحاء البلاد.

وأشارت أحدث الإحصائيات في إيران إلى إصابة 85 ألفا و996 شخصا بكورونا المستجد حتى أمس الأربعاء فيما بلغ عدد المتعافين 63 ألفا و113 شخصا والمتوفين 5391 شخصا.