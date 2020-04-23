نائب "عمال مصر": التوازن مطلوب بين الإجراءات الاحترازية وعجلة الإنتاج

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن التوازن في كل شيء مطلوب، والدولة اتحذت العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولكن لابد من زيادة الإنتاج وإتقانه خلال المرحلة الحالية، وعدم اعتبار دعوة الحكومة للشعب بالجلوس في البيت الهدف منها التكاسل وغلق المصانع وتوقف دوران عجلة الإنتاج.

وأضاف البدوي، لـ"الوطن"، أن هناك فئات تعمل من خلال المنازل، وهؤلاء يجب أن يعملوا بإتقان ويضاعفون إنتاجهم خاصة أنهم لا يضيعون وقتا في مواصلات، لافتًا إلى أن الفئات التي تعمل من مواقع العمل يجب عليها تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحميهم من انتقال الفيروس.

وتابع: دعوات الجلوس في المنزل موجهة فقط للذين حددهم قرار رئيس الوزراء من السيدات اللائي لديهن أطفال أقل من 12 عاما، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الهمم، أما الفئات الأخرى فلقد صنفهم قرار رئيس الوزراء إلى نصفين الأول منهم يستطيع أن يعمل من منزله، والجزء المنتج يجرى تقسيمهم بنظام "الورديات"، حتى يقل التزاحم ولا ينتقل الفيروس بين الناس.