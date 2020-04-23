"حب عمري" لهيثم شاكر ومنة فضالي على "TeN" في رمضان

تعرض قناة "TeN" الفضائية، مسلسل "حب عمري"، للمطرب هيثم شاكر، والفنانة منة فضالي في شهر رمضان.

أحداث "حب عمري" تدور في إطار رومانسي حول قصة حب تجمع شاب وفتاة، لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب، حيث تلعب منة فضالي شخصية متسلطة وصاحبة نفوذ من طبقة غنية، وتصبح سيدة أعمال، وتقع في غرام هيثم، الفقير، الذي يتورط في جريمة قتل، وتحاول مساعدته لإثبات براءته على مدار الحلقات.

"حب عمري" من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، وتأليف فداء الشندويلي، وبطولة مجموعة من النجوم أبرزهم هيثم شاكر ومنة فضالي وسهر الصايغ وديانا هشام وتامر فرج ومحمد مهران ومحمد عادل.

يُعرض مسلسل حب عمري على شاشة "TeN" في رمضان على تردد 11430 رأسي.