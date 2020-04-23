أحمد عبدالعزيز: أعشق المسرح.. ورمضان سيشهد متابعه ضخمة

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إنه هوى وعشق المسرح منذ الطفولة، حيث عمل به منذ أن كان تلميذا بالمدرسة الابتدائية: "شاركت بكل المدارس اللي التحقت بيها في مراحلي الدراسية بالمسرح، ودخلت معهد فنون مسرحية، واشتغلت في مسرح الطليعة ومسرح الدولة بوزارة الثقافة".

وأضاف عبدالعزيز خلال استضافته ببرنامج "فنجان قهوة" والذي يقدمه الإعلامي أحمد مجدي والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المسرح شكل جزء كبير من تكوينه الفني، والذي يعتبر بالنسبة له عملا شاقا لا يوفر وقت للممثل بالدخول بأعمال مسرحية أخرى: "أفضل أن أكون مخرجا في المسرح وليس ممثلا"، موضحا أنه يسعى لوضع المهرجان القومي للمسرح المصري بحجمه الطبيعي وبمكانته.

وأكد أن الأعمال الدرامية الرمضانية بالموسم الحالي بها فرصة أكبر لجذب الجمهور بعكس المواسم السابقة، وذلك وليس بسبب تواجد الجمهور بالمنازل بقدر قلة الأعمال الدرامية المعروضة لعدم استطاعه عددا كبيرا من الأعمال الدرامية مشوارها جراء فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الجودة هي ما تميز أي عمل فني، حيث أن صناعة الدراما التلفزيونية تعشق التوسع وليس الانكماش.