رمضان عبدالرازق يوضح كيفية عمل 30 عمرة خلال شهر رمضان رغم وقفها

قال الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله لأمة محمد ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا".

وأضاف عبدالرازق، خلال حواره في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أن الإنسان يستطيع عمل 30 عمرة في شهر رمضان بدلا من عدم وجود عمرة هذا العام في ظل تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال صلاة الفجر جماعة مع أولاده وأسرته ويستمر حتى شروق الشمس بـ10 دقائق، ويصلي ركعتين فالنبي صلي الله عليه وسلم يقول من صلي الغداة في جماعة في المقاعد حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له الله أجر عمرة تامة.

وتابع، أن صلاة الضحى تبدأ بعد الشروق بحوالي ربع ساعة، كتبت له أجر عمرة وحج كاملة.