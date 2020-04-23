أحمد عبدالعزيز يعلق على "كوميكسات" مسلسل سوق العصر: أسعدتني

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إن "الكوميكسات" التي ينشرها عدد من رواد السوشيال ميديا لمسلسله القديم "سوق العصر" دائما ما تدخل السعادة والبهجة على قلبه، وذلك لأنه يرى بأن هؤلاء الأشخاص لم يعاصروا تلك الأعمال الدرامية واستخدمت مشاهد درامية مثل "كوميكس" ومنها اقتباس مشاهد في المسلسل.

وأضاف عبدالعزيز خلال استضافته ببرنامج "فنجان قهوة" والذي يقدمه الإعلامي أحمد مجدي والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الأجيال التي لم تعاصر ذلك العمل السينمائي متأثرة به، وتعده حتى توظفه في إطار مفارقة معينة على مشاهد من مشاهد الحياة.

وأوضح أن استخدام أعماله الدرامية بالكوميكسات يؤكد كونها أعمال جيدة، استطاعت احتلال مكان بوجدان المشاهد المصري حتى أصبحت تشكل جزءا من تراثه ووجدانه بتلك المرحلة.