خليفة حفتر: المجلس الرئاسي الليبي ارتكب جرائم ترقى للخيانة العظمى

قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إن المشهد في بلاده قد تحول إلى الفوضي الكاملة وانحدر لأسوأ حال كنتيجة مباشرة لفساد ما يسمى بالمجلس الرئاسي، وارتكابه للعديد من الجرائم التي ترقى إلى مستوى الخيانة العظمي في حق الوطن: "أدعوا الشرعية بالباطن".

وأضاف "حفتر" خلال كلمه له أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، أن هؤلاء قد استهانوا بكرامة المواطن وفرطوا في سياسة الدولة ودمروا اقتصادها وأهدر ونهب أموال الشعب وأفسد الذمم وأهمل التنمية وتحالف مع ميليشيات الإرهاب، موضحا أن المجلس الرئاسي الليبي قد سخر موارد النفط لدعمها بعد أن حررها ضباطنا وجنودنا الأشاوس: "افتدوها بأرواحهم ودمائهم الطاهرة، فيما جلب المرتزقة لمحاربة الجيش الوطني حتى سقط في هاوية العمالة والخيانة بدعوة المستعمر التركي البغيض لاحتلال البلاد وحماية ميليشيات الإرهاب في العاصمة".

وأكد أن هؤلاء يتفاخروا بما ترتكبه تنظيمات الإرهاب من جرائم وحشية في مدينة صرمان وسبراطة ودعمه اللا محدود لها بما يعكس ارتباطه المباشر بالإرهاب وتآمره على الوطن: "لكننا نبشره بأن فرحتهم لن تدوم طويلا"، مشيرا إلى أن هذا الوضع المأساوي الذي بلغت معه معاناة الشعب ذروتها لا يترك أمامكم أي خيار سوى الإعلان بكل وضوح على إسقاط ما يسمى بالاتفاق السياسي وما نتج عنه من تنصيب غير مشروع لهذه العصابة العملية: "عليكم أن تقرروا على الفور تفويض المؤسسة التي ترونها أهلا لقيادة المرحلة المقبلة وإدارة شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يصدر عنها لعبور تلك المرحلة بسلام وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي".