ياسر جلال عن "الفتوة": ضربت واتضربت.. واتدربت على استخدام النبوت

قال الفنان ياسر جلال، إن مسلسله الجديد "الفتوة"، الذي سيعرض في أول أيام شهر رمضان الكريم، غدا الجمعة مختلف، عن كل المسلسلات التي قدمها، مشيرًا إلى أنه مختلف أيضًا عن قصة الحرافيش التي كتبها الروائي العالمي نجيب محفوظ.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة": "المسلسل مختلف عن كل الأعمال اللي ناقشت ظاهرة الفتوة".

وتابع أنه تدرب على استخدام النبوت، مشيرًا إلى أنه في حاجة إلى قوة تحمل وقوة عضلية: "إحنا بنتضرب بجد في بعض المشاهد واتدربت جامد على النبوت، واتضربت وضربت".

وواصل: "أحيي المهندس أحمد عباس المسؤول عن الديكور، لأنه عمل مجهود جبار ومجهود خرافي وكله انبهر بالديكور، والاستايلست مونيا، والمسلسل اتصرف عليه جامد".