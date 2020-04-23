مجلس الوزراء: يجب أن نستمر في ممارسة أكبر قدر من الانضباط الذاتي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن سلوكيات المواطنين خلال فترات النهار أهم بكثير بتقليل ساعات الحظر من عدمه: "هذه السلوكيات هي المحك خلال الفترة المقبلة، ويجب أن نستمر في ممارسة أكبر قدر من الانضباط الذاتي".

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه وخلال الأسبوع الماضي قد شهد زحاما كبيرا في كل أنحاء القاهرة، وكان المبرر حينها بأن المواطنين قد أقبلوا على شراء احتياجاتهم لعدم تفضيلهم التحرك بكثرة خلال نهار شهر رمضان، موضحا أن ما أقره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هو بمثابة خارطة طريق لكيفية التعامل مع فيروس كورونا: "خارطة الطريق فيها جزء مصري للخبرة المصرية في التعامل مع الأمور، ولكن هناك مكونا عالميا آخر".

وأكد أن العالم كله بات ينظر إلى كورونا كونها فيروسا وجد وسيبقى فترة وربما يخمد، ولكنه في النهاية سيظل موجودا لحين التوصل إلى علاج ناجح لهذا الفيروس حتى يتحول لأحد الفيروسات الموجودة الموسمية، مشيرا إلى أنه لا يجوز إيقاف الحياة في مصر انتظارا لهذا العلاج المنتظر، خاصة وأن الاقتصادات العالمية والاقتصاد المصري باتا متأثرين بما أحدثه فيروس كورونا.

وتابع: "اللي هيروح يفطر عند حد مش هيمشي الساعة 9 من عنده، ولازم يمشي الساعة 8 علشان يلحق يوصل بيتهم، وهذه التجمعات ستنفض عمليا الساعة 8، وإحنا بنتكلم في ساعة ونص فقط متناقصة لأن المغرب بيتقدم كل يوم والساعة ونص دي على آخر الشهر هتبقى ساعة واحدة بس".