    الجزائر تعلن إجراءات تخفيف حظر التجوال بمناسبة شهر رمضان المبارك

علنت رئاسة الوزراء الجزائرية مساء اليوم، تخفيف ساعات حظر التجوال في إطار الحجر الصحي المفروض على البلاد بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك اعتبارا من غد الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.

تخفيف نظام الحجر الجزئي المطبق حاليا على 9 ولايات

وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية في بيان، إنه "جرى تخفيف نظام الحجر الجزئي المطبق حاليا على 9 ولايات هي الجزائر العاصمة وعين الدفلى والمدية، وسطيف، ووهران، وتيزي وزو، وتيبازة، وبجاية وتلمسان، ليصبح من 5 مساء إلى 7 صباحا.

وأضافت رئاسة الوزراء، أنه جرى رفع حظر التجوال الشامل على ولاية البليدة، ليصبح من الساعة 2 ظهرا حتى 7 صباحا بعد أن كان على مدار اليوم، فيما تقرر الإبقاء على مواقيت الحجر المطبقة على باقي الولايات الـ38 من 7 مساء إلى 7 صباحا.

وأوضحت رئاسة الوزراء، أن "هذا التخفيف جاء لدعم المواطنين الذين تحلوا باليقظة وبذلوا مجهودا يستحق الثناء، من خلال تقيدهم، بكل مسؤولية، فرديا وجماعيا، بتدابير الوقاية التي اتخذتها السلطات العمومية، مما سمح إلى حدّ الساعة باحتواء الوباء والحد من انتشاره".

وأضافت رئاسة الوزراء، أنه "لا تزال تسجل للأسف بعض سلوكيات عدم الانضباط التي يتعين أن يوضع لها حد، انطلاقا من أن استمرارها قد يزيد من احتمالات العدوى فيتطور بالتالي عدد الإصابات والوفيات بشكل خطير، مما قد يؤدي بالسلطات إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الـمخففة؛ لأن الأمر يتعلق بأمن المواطنين والبلاد بأسرها".

وجددت الحكومة الجزائرية دعوتها للمواطنين بالبقاء في يقظة والاستمرار بصرامة في الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية التي تظل أنسب حل لوقف انتشار هذا الوباء.