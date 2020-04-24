حظك اليوم الجمعة 24-4-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج الحوت أن ينسج خياله الخاص ويعيش فيه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس والقمر داعمان ويعملان لصالحك ويمكنك اليوم أن تؤثر في الآخرين وتنجز أعمالك بكل هدوء وسكينة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر انفتاحا واستعدادا لمشاركة من حولك وتشعر بالفرح معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت أحمد حسام ميدو، ويوافق تاريخ ميلاده 23 فبراير.