رئيس سلامة الغذاء ينفي إمكانية نقل الطعام لفيروس كورونا

علق الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، على إصابة بعض العاملين في مصانع الأغذية بفيروس كورونا المستجد.

وأكد منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الفيروس يحتاج إلى عائل وأن العائل لفيروس كورونا هو جسم الإنسان.

وأضاف منصور: "لو حد عطس وهو مريض يبقى الغذاء هينقل المرض لو تعاملنا مع الغذاء بدون طهي وغليان وتعامل حراري".

ونصح منصور المواطنين بالتعامل مع الأطعمة وطهيها لتطهيرها محذرًا من تناول الخبز بدون تسخينه أو وضعه في الميكرويف لأنه لا يتم تداوله في أكياس بلاستيكية وأنه ينتقل عبر الأيدي: "واحد عطس على العيش وانا اكلته من غير تسخين انا اتعاملت مع العيش بشكل غلط" مشددًا على ضرورة التعامل الحراري مع الأطعمة.

وعن تعرض عامل بمصنع مياه للإصابة بفيروس كورونا أكد منصور على أن المياه آمنة نظرًا لعدم تعرض العمال لها أو ملامستها، مؤكدًا أن التلوث يمكن أن يكون على الزجاجة حال عطس العامل المريض عليها، مطالبًا بالتزام المصانع بالإجراءات الوقائية للعمال للحفاظ عليهم.

وكشف منصور عن قيام الهيئة بسحب 3500 عينة من اللحوم والدواجن وغيرها من الأطعمة وتحليلها في معامل صحة الحيوان وجاءت نتيجتها بالكامل سلبية لفيروس كورونا.