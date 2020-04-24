الزراعة: هناك تعاون بين أجهزة الدولة لتطهير البحيرات لتحسين جودتها

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تقوم بجهد كبير جداً مؤخراً في تطهير البحيرات المصرية وبحيرة المنزلة على رأسهم منذ بداية عام 2014.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية على فضائية Ten، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطهير البحيرات المصرية وتعظيم الإنتاجية منها، لافتاً إلى أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تقوم بجهود مضاعفة لتطهير البحيرات وتم عمل 4100 مخالفة كانت موجودة ما بين عشش وبعض المخالفات الأخرى بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد، أن هناك تعاونا كبيرا بين كل أجهزة الدولة لتطهير البحيرة وتم إزالة كميات كبيرة جداً أثناء التطهير حوالي ملايين الأطنان من البحيرة للتطوير من أدائها والتحسين من جودتها وكمية الأسماك الموجودة وأنواعها بحيث تساعد الصيادين على البحث عن سبل عيش جيدة تليق بهم والمكان يساعدهم على تطوير الإنتاج السمكي في مصر.

وتابع، أن الجهود التي تقوم بها الدولة ليس في تطهير البحيرات فقط وإنما يوجد أيضاً إفتتاحات لمحطات تطهير المياه بحيث يتم إعادة استعمال المياه الخاصة بالصرف الزراعي حتي نتجنب دخول أي مياه فيها ملوثات، مؤكداً أن الدولة لم تبخل على تطوير البحيرات ورفع كفاءتها وإنما تضخ كميات كبيرة جداً من الاستثمارات في هذا المجال.