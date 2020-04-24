حزب مستقبل وطن يكرم مطران شبرا الخيمة ويهديه درع الحزب

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام للحزب والمهندس كامل ميشيل عضو الأمانة العامه نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، وتوابعها فى مقر الحزب، حيث قدم المستشار التهنئة للأنبا مرقس وللكنيسة المصرية بمناسة عيد القيامة المجيد.

وأشاد بالدور الوطنى للكنيسة الذي تجلى فى الإجراءات التى اتخذتها لحماية الوطن من فيروس كورونا، وما قدمه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كمثال يحتذى به لرجل الدين الوطنى، وكذلك تبرع الكنسية لصندوق تحيا مصر من أجل مكافحة تأثير فيروس كورونا فى مصر.

وأشار رئيس الحزب إلى أن الانبا مرقس يقوم بدور وطنى وتوعوى داخل مطرانية شبرا الخيمة، وهو جهد ملموس لكل المصريين، مؤكدا أن الظروف التى تمر بها البلاد أثبتت ترابط صلب بين أبنائها وكل القيادات أصطفت خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يدير الأزمة باقتدار وحكمة ونجاح منقطع النظير ويشيد به العالم أجمع.

وبدوره عبر الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة عن شكره وتقديره لحزب مستقبل وطن لجهوده الداعمة للدولة لما قام به فى الفترة الماضية لتوفير مساعدات للعمالة غير المنتظمة، وتقديم المطهرات للقرى والمؤسسات، وأكد على أن الكنيسة وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تمد يد العون للوطن واتخذت إجراءات كانت قاسية للأقباط فى فترة الأعياد، ولكنها كانت ضرورية للحفاظ على الوطن، وعبر عن سعادته بزيارته للحزب.

وأكد على أنه رغم وقوف الكنيسة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، لكنها تثمن ما يقوم به الحزب فى تقديم المساعدات الداعمة لجهود الدولة، وتدعو الجميع للاقتداء به.

وأكد المهندس كامل ميشيل عضو الأمانة العامة للحزب أن الكنيسة دائما تشجع على المشاركة والتواصل، لذلك توجد لجنة للعلاقات العامة داخل المجمع المقدس ومقررها نيافة الأنبا بيمن ولفيف من الأساقفة، ومن أهدافها تشجيع جميع أطياف الشعب المسيحي، وبالخصوص الشباب والمرأة على المشاركة المجتمعية، والحياه السياسية والتواصل مع الأحزاب والدولة.

وفى نهاية اللقاء قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق درع الحزب للأنبا مرقس تكريما لدوره الوطنى، وقدم الأنبا مرقس الشكر للحزب وقيادته وهنأهم بحلول شهر رمضان الكريم.