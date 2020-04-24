"المهن الطبية": تحاليل شاملة للأطباء المتعافين من كورونا

طالب العديد من أعضاء اتحاد المهن الطبية نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، بتوفير تحاليل شاملة لمن أصيب بفيروس كورونا من أعضاء تلك النقابات، وأعلن الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، الدكتور محمد بدوى، أنه بناء على تلك المطالبات، وفر الاتحاد مجموعة من الفحوص المعملية، لإجراء باقة من التحاليل للاطمئنان على أداء الوظائف الحيوية للجسم، أثناء الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسى، ومتابعة تطور الإصابة.

وأشار إلى أن تلك التحاليل تشمل: (CBC- ALT(SGPT)، وFERRITIN(LDH)، و- CRP(QUANTITIVE) D-DIMER، بأسعار خاصة لجميع أعضاء الاتحاد، وتحمل من مشروع العلاج للأعضاء وأسرهم.

وأوضح أن هذه المجموعة هى تحاليل أولية للصحة العامة ودلالاتها لا تفيد بشكل تشخيصى الإصابة بـ"كوفيد 19"، من عدمه، وأن التحليل الوحيد المتخصص بشكل تشخيصى للمرض هو تحليل PCR فقط وغير متاح بالقطاع الخاص.

وأكد أن هذه المجموعة متوفرة بشكل أساسي لمتابعة الحالات المتعافية، ومتابعة رحلة تعافيهم صحياً بعد سلبية تحليل PCR المتخصص وخروجهم من مستشفيات العزل، بالإضافة إلى أن هذه التحليلات تحتمل دلالات سلبية للكثير من الحالات أثناء فترة حضانة المرض، مؤكداً أن إيجابية الدلالات لا تفيد بشكل تشخيصي الإصابة بالمرض لتشابه ذلك مع أمراض أخرى.

ولفت إلى أن الوجود في أي منشأة طبية في ظل الظروف الحالية يزيد من فرصة مخالطة المرضى، واحتمالية إصابة الأصحاء بالعدوى، لذلك من الأفضل ألا توجد داخل أي منشأة طبية دون داعٍ مع اتخاذ الاحتياطات الاحترازية الواجب اتخاذها للحماية من فيروس كورونا.