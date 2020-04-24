عضو "كبار العلماء": قرارات السيسي بشأن المساجد فعلها الصحابة في زمن السيول

قال الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهورا، بمعني أي أنه يجوز لنا أن نصلي في المساجد وفي بيوتنا وخاصة إذا كانت هناك ملمة بالأمة.

ووجه مهنى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، التحية للرئيس السيسي، والجيش، وشيخ ومؤسسة الأزهر كلها التي سارت في هذه الطريق السليم وعبدت الله عز وجل في البيوت حتى لا تكون هناك عدوى وتكون البيوت مقابر.

وأضاف، أن المساجد عندما كانت مفتوحة كان الشباب يمر في الشارع، وكان يصلي خلفي 5 آلاف مصلٍ ثم انحدر الشباب للشوارع وينامون إلى ما بعد الصلاة حتى أصبح المسجد لا يزيد عن 200 مصلٍ، فإن العدوى نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".

وتابع، أن ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي فعله الصحابة وابن عباس عندما كانت الأرض مليئة بالسيول أمر المصلي عند حي على الصلاة أن يقول صلي في بيوتكم فقال له الصحابة كيف تقول هذا قال سمعت هذا أكثر من مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة في المنزل تأخذ 27 درجة أولاً لأنني أطعت ولي الأمر، ثانياً لأنني لم أعرض نفسي للتهلكة، ثالثاً لأنني لم أجرِ وراء الفتاوى التي لا أثر لها ولا قيمة فالصلاة في البيت تعادل صلاة الجماعة لأنني أطعت الله ورسوله، وصلاة التراويح ظل النبي 3 أيام وفي اليوم الرابع امتلأ المسجد بالمصليين فلم يخرج النبي في صلاة التراويح فقال له الصحابة لما يا رسول الله قال خفت أن تفرض عليكم.