أحد أهالي الإسكندرية عن مسيرة مجسم الكعبة: متعودين على كده وعايزين نفرح

تجمع العشرات من أهالي منطقة غبريال بمحرم بك وسط الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أول أيام شهر رمضان، وذلك لتعليق مجسم الكعبة في أحد الشوارع الرئيسية وسط تهليل وإطلاق الزغاريد والمباركه بالشهر وكسر ساعات حظر التجوال.

وفي جو مختلف، قرر أهالى المنطقة كسر حظر التجوال والتجمع أسفل العقارات من أجل حمل مجسم الكعبة والتجول في عدد من الشوارع كما يحدث بالأعوام الماضية وسط فرحة الأطفال والكبار من الشرفات والتهليل والتكبير وهتاف "مفيش كورونا" قبل تعليق المجسم الذي يعد من زينة رمضان في المناطق الشعبية في محافظة الإسكندرية.

وقال أحمد مصطفى، أحد أهالى المنطقة، إن الشباب في المنطقة تجمعوا كما تعودنا من أجل تعليق مجسم الكعبة في وسط أحد الشوارع الرئيسية وتم عمل زفة كما كان يحدث أسفل العقارات من أجل إدخال الفرحة على قلوب أهالى منطقة بعد ما تسببت أزمة فيروس كورونا في الحزن وعدم الإحساس بشهر رمضان.

واضاف أنه تم تعليق المجسم وفرحة الأطفال باللحظة وتم ذهاب كل شخص إلى منزله، قائلا: "كنا عايزين نفرح ومتعودين كل سنة على أكثر من كده".

وتسببت زفة تعليق مجسم الكعبة في كسر أهالى غبريال ساعات حظر التجوال والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمنع التجمعات.