"شوقي" ينشر صورا لكتاب "رابعة ابتدائي" عام 1919: لا يمكن للجيل الجديد فهمه

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نظرة تأملية في ماضي للتعليم المصري وما وصلنا إليه وذلك عبر صورتين جدد لكتاب "الترجمة الابتدائية"

وكتب شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تخيلوا أن من أكثر من 100 سنة كانت أساسيات "الترجمة" تُدرّس في المرحلة الابتدائية في مصر، أنظروا للغلاف فهذا كتاب الصف الرابع الابتدائي سنة 1919".

وتابع: "اتذكر أن جدي، رحمه الله، كان يطالبني بقراءة كتب دار المعارف المصرية والمقامات الحريرية لبديع الزمان الهمزاني وسني لم يتعدي الثامنة!، فيما يشكو جيل هذه الأيام ممن يصعب عليهم كتابة بحث من 3 ورقات، ولا اعتقد أنه بإمكانهم قراءة هذا الكتاب وفهمه".

واختتم: "دعونا ننهض بالتعليم المصري ونستعيد أجيال العظماء وكل عام وحضراتكم بخير".