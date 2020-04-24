  تطهير شوارع الزعفران الخاضعة للحجر بكفر الشيخ.. وتزويدها بالسلع

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال التطهير والتعقيم بقرية الزعفران التابعة لمركز ومدينة الحامول والمعزولة صحيا، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن وزارة الصحة وفرت فرق لإجراء تحاليل كورونا للأشخاص المخالطين للحالات المصابة بالفيروس، ويقدر عدد الأسر في المنطقة المعزولة بـ 600 أسرة، بالإضافة إلى توافر كافة الأدوات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم في الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها مع توفير حاجتهم من السلع الغذائية.

يذكر أن محافظ كفرالشيخ قد أصدر القرار رقم ( 406) لسنة 2020، مسا أمس الخميس، بعزل قرية الزعفران التابعة لمركز ومدينة الحامول، وحدودها، " الحد البحري " الطريق الأسفلتي بداية من ماكينة الري علي بحر تيرة حتي بداية الطريق الدائري المؤدي إلي السوق ثم حوشة 18، 19، " الحد القبلي " بداية من ماكينة الري علي بحيرة تيرة ونهاية الحيز علي طريق ترابي مشترك مع حوشة 45، 54، " الحد الشرقي " بحر تيرة أبشان_ الحامول، " الحد الغربي " امتداد الطريق الدائري ثم حدود حوشة 29، 37 ، 47 "، وذلك لمدة 14 يومًا في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.