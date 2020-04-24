الفكرة مش مصرية.. "شاهد عيان" من مسسلسل نرويجي لآخر أمريكي حتى الرداد

في شهر رمضان، يتهافت الكثير من صناع الدراما على إنتاج مسلسلات متنوعة، والتي من الممكن أن تتشابه بعض تفاصيلها مع أعمال فنية أجنبية، وهو الحال نفسه هذا العام بالنسبة لمسلسل "شاهد عيان".

مسلسل "شاهد عيان"، المنتظر عرض أولى حلقاته مساء اليوم، في أول أيام شهر رمضان الكريم، على قناة "النهار"، من بطولة الفنان حسن الرداد، وهنا شيحا ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين و إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.

يتشابه اسم المسلسل الجديد "شاهد عيان"، مع آخر قديم ولكنه نرويجي الجنسية، صدر عام 2014، والذي تم اقتباسه لاحقا بعد عامين لمسلسل أمريكي حمل نفس الاسم أيضا.

النسخة الأولى من "شاهد عيان" كانت من إنتاج هيئة الإذاعة النرويجية، ومن كتابة وإخراج جارل إمسل لارسن، حيث تناولت أحداث المسلسل علاقة حب خفية بين شابين مراهقين، يبلغان من العمر 15 عاما، ولكنهما يشهدان بمحض المصادفة جريمة قتل ضخمة، ليهربا سريعا من الجاني، ويواجهان أمرين إما الإفصاح عن القاتل أو كشف علاقتهما بشهاداتهما على جريمة القتل.

وبعد أن حقق المسلسل النرويجي نجاحا ضخما في مختلف الدول الأجنبية، تم اقتباس نسخة أمريكية جديدة له، عقب عامين وتحديدا في 2016، من إنتاج شبكة "Adi TV Studios"، تناولت نفس القصة، الخاصة بكشف شابين مثلي الجنس جريمة قتل ثلاثية، ولكنهما يخشان الاعتراف بذلك أمام أهالي بلدتهم الصغيرة لينخرطا في الكثير من المفاجأت والأحداث.

وبدورها، حازت النسخة الأمريكية أيضا نجاحا كبيرا، حيث حصد المسلسل جائزة الفيلم التلفزيوني المتميز أو المسلسل المحدود في حفل توزيع جوائز GLAAD الثامن والعشرين، بمطلع عام 2017.

ويعتبر مسلسل "شاهد عيان" المنتظر عرضه مساء اليوم، هو البطولة الرابعة للفنان حسن الرداد بدراما رمضان، والثالثة على التوالي، حيث إنه في عام 2019، شارك في مسلسل "الزوجة 18"، وفي رمضان 2018 شارك بمسلسل "عزمي وأشجان" مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، الذين تشاركا مسبقا أيضا بمسلسل "حق ميت" في رمضان 2015.