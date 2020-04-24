بدأت بـ10 جنيهات.. أهالي قرية في الدقهلية يشترون نصف جاموسة للفقراء

بتبرعات بدأت من 10 جنيهات، تمكن أهالي قرية البشمور مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية من شراء نصف جاموسة، وتوزيع لحومها على الأرامل والمطلقات والأسر الأولى بالرعاية مع بداية شهر رمضان؛ ليدخلوا السرور إلى قلوبهم.

"الفكرة بدأت من أكثر من شهر، وخططنا أن نبدأ شهر رمضان بتوزيع اللحوم علي الأسر الفقيرة، فالمواد التموينية الرئيس السيسي وفرها للجميع لكن ينقصهم اللحوم".. روت سكينة إسماعيل كيف بدأت المبادرة، مشيرة إلى أنها جمعت في أول 60 جنيها، لأن ظروف الناس صعبة.

طلبت سكينة من شابة في القرية تدعى حنان حجازي، جمع التبرعات معها، وإعلان ذلك عبر الإنترنت، لتنتشر الفكرة أكثر، مضيفة لـ"الوطن": "عملنا صندوق وبدأنا نجمع التبرعات من كل من نلمس فيه الخير، ونقبل بأقل القليل، وكنت أحلم بجمع مبلغ يكفي لشراء 20 كيلو لحمة، لكنن المفاجأة إننا جمعنا مبلغ يكفي لشراء 120 كيلو لحمة، فعندما فتحنا الصندوق وجدنا به 11250 جنيها".

وتابعت: "الناس هنا غلابة قوي، وفيه ناس محرومة من اللحمة لا تراها إلا كل عام مرة، أما كرتونة السلع التموينية فهي والحمد لله متوفرة في كل أسرة، ومن لا يصدقني يأتي ليرى الفرحة في عيون من وزعنا عليهم اللحوم".

وأشارت إلى أنها رأت أطفالا صغيرة تشارك معهم في المبادرة بـ10 جنيهات، وسيدات، فكانت فرحتهم كبيرة بهذه الروح.