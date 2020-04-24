توريد 18 ألف طن قمح من المزارعين لشون وصوامع كفر الشيخ 

تستقبل لجان مديرية التموين القمح من المزارعين في 22 شونة وصومعة في محافظة كفر الشيخ، وقال عادل الهابط المتحدث الرسمي لمديرية التموين في كفر الشيخ، إن إجمالي ما جرى توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي، منذ 15 أبريل حتى صباح اليوم، هو 18038 طنا.

وأضاف الهابط أن هناك 22 منفذا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، مؤكدا أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة، خلال فترة الاستلام اليومية.

وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المنافذ، خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.