عمرو عابد يبحث عن والدته في الحلقة الأولى من "القمر أخر الدنيا"

يبدأ الفنان عمرو عابد، رحلة البحث عن والدته في الحلقة الأولى من مسلسل "القمر أخر الدنيا"، فما بدأ بيوم عادي بالنسبة لـ"جلال" الذي يقوم بدوره عمرو عابد، انتهى بمحاولته هو وأخوته البحث عن أمهم المفقودة التي تعاني من أعراض ألزهايمر، مما سبب قلقا كبيرا للأسرة التي لا تعرف ما مصير أمهم الذي سنكتشفه خلال أحداث المسلسل.

مسلسل " القمر أخر الدنيا" يعرض يومياً على قناة النهار الساعة 11:30 مساءً، والإعادة 05:00 و08:00 صباحاً، وعلى النهار دراما الساعة 01:30 و10:30 صباحاً، و03:00 مساءً.

ويقوم عمرو عابد، بدور "جلال"، وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبدالعزيز، والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته، ويعمل في الشؤون القانونية بوزارة الزراعة، وفي المساء يعمل كسائق "أوبر"، ولديه أخت تقوم بدورها "بشرى" وأخ يقوم بدوره "مؤمن نور"، وتستيقظ العائلة على مفاجأة وهي اختفاء الأم، ويبدأ الأخوة الثلاثة في البحث عن أمهم، وخلال هذا الوقت يحدث التقارب فيما بينهم بشكل أكبر.

مسلسل "القمر في آخر الدنيا" من بطولة عمرو عابد، بشري، سميرة عبد العزيز، ثراء جبيل، هشام إسماعيل، ومؤمن نور، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي.

ومؤخرا قدم عمرو عابد، أحدث أفلامه "لما بنتولد" مع المخرج تامر عزت، والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية.

كما شارك هذ العام في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير، ويعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان "اللي فات مات"، بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.