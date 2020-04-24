خلال 24 ساعة.. ضبط 1003 قضايا تموينية في حملة مكبرة على الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزراة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1003 قضاية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها:

ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، لحجبه 1450 عبوة كحول مطهر عن التداول بقصد رفع أسعارها.

ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا، لحجبه 1500 طن سلع غذائية "سكر حر - أرز أبيض" عن التداول بقصد رفع أسعارها.

ضبط عدد 7 قضايا في مجال بيع الأسماك المملحة والمدخنة بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية – البحيرة – الغربية – قنا - المنوفية) بإجمالي مضبوطات 3550 طن أسماك مُدخنة ومملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجان المرافقة للمأموريات .

ضبط المدير المسؤول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لشركة تجارة سلع غذائية كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، لحيازته 7500 طن "سكر حر– أرز أبيض" - 32800 عبوة "شاي – كوفي مكس" مجهول المصدر – 3270 عبوة "زيت طعام" مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية، تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، لحيازته 3500 طن سلع غذائية "فاصوليا- أرز أبيض" – 500 عبوة شاي مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، لاستيلائه على مليون و990 ألف جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.