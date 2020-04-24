القليوبية تقرر استمرار عزل "المرجوشي" لظهور إصابات جديدة بكورونا

أعلنت محافظة القليوبية فرض الحجر المنزلي الإجباري على مواطني شارع المحطة بقرية دملو مركز بنها، فيما جرى مد العزل بمنطقة المرجوشي ببهتيم لمدة جديدة بعد الانتهاء من الفترة الأولى، والتي بلغت 14 يوما وذلك نظرا لاستمرار ظهور حالات كورونا بالمنطقة بين أهالي 37 منزلا تحت الحجر.

ففي دملو التابعة لمركز بنها، بمحافظة القليوبية، تم حجر سكان شارع المحطة أمام الوحدة الصحية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل الشارع إلى حالتين، وارتفع إجمالي الحالات داخل القرية إلى 3 حالات إيجابية، و5 حالات مشتبه في إصابتها بينهم حالتين ثبت سلبيتهما.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عملية فرض الحظر والحجر بالشارع والذي تقرر غلقه بالكامل، بعد فرض الحجر المنزلي على 35 منزلا يعيش فيها 60 أسرة داخل الشارع.

وأكدت محافظة القليوبية في بيان، أنه جرى التنبيه على قاطني الشارع بالعزل المنزلي داخل محال إقامتهم، وفرض كردون أمني بالمناطق لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين، مع تطهير وتعقيم المنازل والمنطقة بالكامل، مع توفير كافة احتياجات الأسر من مستلزمات، ومطهرات، ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن، وتطوع الشباب داخل القرية.

وأكد البيان أن الكردون الأمني يضم الشرطة والوحدة المحلية والإدارة الصحية، وغير مسموح لأحد بتخطيه سواء للدخول أو الخروج، وسيجري ملاحظة حالات المخالطين يوميا عن طريق الطب الوقائي والجهات الصحية المعنية، وفي حالة ثبوت أي إصابات، سيجرى نقلها للحجر الصحي بمستشفيات العزل، مؤكدا على توافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للأسر خلال فترة العزل والمقررة 14 يوما.

وفي شبرا، تسبب استمرار ظهور حالات إصابة بكورونا بمنطقة بهتيم في استمرار فرض العزل الإجباري علي المنطقة لمدة جديدة مع استمرار الإجراءات المشددة وتوفير احتياجات الأهالي في شارع مهنا المؤنس والذي يضم 37 منزلا وشهد إصابات بالمرض تخطت 45 حالة ووفاة 3 من أسرة واحدة.