الحركة الوطنية يدشن صندوق طوارئ لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا

دشن حزب الحركة الوطنية المصرية، صندوق "الطوارئ والأزمات" لدعم الفئات الأشد احتياجا والعمالة الغير منتظمة التي تضررت من أزمة كورونا، وكذلك مساعدة أعضاء الحزب في حال تعرض أي منهم لأزمات أو مشاكل مالية أو مرض.

وبحسب اللواء رؤوف السيد رئيس الحزب، فإن تمويل هذا الصندوق سيكون من خلال تبرعات أعضاء الحزب ورجال الأعمال في الحزب، مؤكدا أنه يهدف دعم جهود الدولة في الأزمات وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال السيد: "الأزمة الحالية تقتضي تضافر جهودنا جميعا وتوحدنا خلف الدولة والقيادة السياسية حتي نعبر الأزمة بسلام"، مشددا على أن الجميع مركب واحد ويواجه خطرا واحدا يهدد العالم كله.

وطالب السيد رجال الأعمال أعضاء الحزب والمقتدرين، بضرورة وسرعة التفاعل مع الصندوق كل حسب قدرته، لكي يقدم الحزب واجبه المنوط بالوقوف إلى جوار الدولة والمواطنين في التصدي لمثل هذه الأزمات.

وكشف أنه سيجرى تشكيل مجلس إدارة مستقل لهذا الصندوق، على أن يبدأ العمل به خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه سيجرى تخصيص جزء كبير من الأموال الواردة لكل من تأثر من أزمة كورونا وكل الأعضاء الحزب الذين يتعرضون لأزمات مالية أو في حالات المرض أو العجز.