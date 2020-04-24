النيابة تكشف قصة "الصيد الثمين": ضبط مدير عام تفتيش الدقهلية بالرشوة

كشفت تحقيقات نيابة ثان المنصورة، تفاصيل واقعة القبض على "أحمد هـ. ا." مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية، متلبسا برشوة قدرها 500 ألف جنيه، أن المبلغ كان مقدم رشوة قدرها مليون جنيه مقابل استغلال وظيفته لتسهيل أعمال مخالفة لقانون وإعطاء تقرير عن ملكية أرض لصالح الراشي.

وتبين من التحقيقات أن الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، تلقى شكوى من صاحب شركة استيراد وتصدير، يتضرر فيها من تعدي أحد الأشخاص على أرض ملكه مساحتها حوالي 320 مترا مربعا، والتي تقع في منطقة المشاية السفلية بالمنصورة، وهي من أرقي المواقع السكنية بالمنصورة، وأن المعتدي استغل عدم وجوده في المنصورة، واستصدر ترخيص بناء علي الأرض ملكه بدون وجه حق، وطلب فحص مستندات ملكيته للأرض وإيقاف ترخيص البناء المخالف الصادر للأرض من حي غرب المنصورة.

وأحال الدكتور هيثم الشيخ، الشكوى إلى مدير عام التفتيش والمتابعة والشئون القانونية لفحصها، وإعداد تقرير عنها، إلا أن مدير عام التفاتيش والمتابعة، اعتبر صاحب الأرض "صيدا ثمينا"، وبدأ يساومه على إعداد تقرير لصالحه، والتوصية بإيقاف الترخيص الصادر من حي غرب المنصورة مقابل دفع مبلغ مليون جنيه.

وبإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة برئاسة اللواء أسامة حامد بالواقعة، وكذلك نائب محافظ الدقهلية، بدأ وضع مدير عام التفتيش والمتابعة، تحت المراقبة لمدة أسبوعين كاملين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبطه متلبسا وهو يتسلم مبلغ الرشوة.

وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من تسجيل كافة وقائع الرشوة عندما أحضر صاحب الأرض المبلغ المتفق عليه، وقدره 500 ألف جنيه، وسلمه إلى مدير عام التفتيش والمتابعة من أمام باب "6" بديوان عام المحافظة، والذي تسلم المبلغ وصعد به إلى مكتبه لإخفائه به، حيث تمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط المبلغ وملف الأرض واقتياد المتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءات المحضر والتحقيق.

وقررت النيابة العامة، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ومراعاة التجديد له الموعد القانوني.

يذكر أن المتهم تولى منصبه منذ شهرين فقط، بعد أن أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بتوليه مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة في 10 فبراير الماضى.