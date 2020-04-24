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نقيب المحامين ينذر موظف بالنقابة بالفصل بسبب الغياب

كتب:

إسراء سليمان
02:45 م | الجمعة 24 أبريل 2020
رجائي عطية نقيب المحامين

رجائي عطية نقيب المحامين

أنذر نقيب المحامين رجائي عطية، الموظف بالنقابة عدنان عفت عبدالسلام بالفصل وفقا لقانون العمل، إذا تكرر غيابه غير المشروع مستقبلا، بعدما تغيب عن العمل خلال الفترة من 4/4/2020 وإلى 23/4/2020 مدة عشرة أيام متقطعة بدون عذر مقبول.

وجاء النص الصادر من النقيب العام كالآتي: "السيد عدنان عفت عبدالسلام، حيث تغيبتم عن العمل خلال الفترة من 4/4/2020 وإلى 23/4/2020 مدة عشرة أيام متقطعة بدون عذر مقبول".

وتابع: "فننذركم بالفصل إذا تكرر هذا الغياب غير المشروع مستقبلا وذلك وفقا لنص المادة 69 الفقرة الرابعة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته".