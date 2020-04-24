الأنبا بولا يعاود إلقاء عظاته الأسبوعية اعتبارا من الليلة "أون لاين"

قرر الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، معاودة إلقاء عظاته الأسبوعية، عبر الصفحة الرسمية للمطرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من غلق الكنائس ومنع التجمعات.

وأعلنت المطرانية أن المطران من المقرر أن يلقي عظته الأسبوعية مساء اليوم الجمعة، عبر بث مباشر على صفحة المطرانية على "فيس بوك"، من كنيسة البابا كيرلس بمبني المطرانية.

يذكر أن مطران طنطا سبق وصلي أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد في مقر المطرانية بعدد محدود من الكهنة، وجرى إذاعة تلك الصلوات للأقباط على مواقع التواصل الاجتماعي.