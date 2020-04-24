الصحة العالمية: كورونا في أفريقيا تجاوز 27 ألفا وأعلى الوفيات بالجزائر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في القارة الأفريقية، تجاوز 27 ألف حالة، فيما تسببت العدوى بوفاة أكثر من ألف ومئتي مصاب، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكتب الفرع الإقليمي لأفريقيا بالمنظمة على "تويتر" اليوم الجمعة، أنه جرى تسجيل أكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس "كوروفيد-19" حتى اليوم، تماثل أكثر من 7 آلاف منها للشفاء، في وقت سجلت فيه 1200 حالة وفاة".

وحسب إحصائية الصحة العالمية، تأتي جمهورية جنوب أفريقيا في المركز الأول من حيث عدد الإصابات 3953، تليها مصر 3659، والمغرب 3537 والجزائر 3007 والكاميرون 1401.

وتتصدر الجزائر دول القارة في عدد الوفيات بكورونا، حيث سجلت 407 حالات، وتأتي مصر في المركز الثاني 276، ثم المغرب 151، وجنوب أفريقيا 75.

وعلى الصعيد العالمي، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و500 ألف شخص، توفي منهم أكثر من 175 ألفا.