هل يتغير شكل إعلانات رمضان في زمن كورونا؟.. مخرج يجيب

تتغير الخريطة البرامجية للتليفزيون خلال شهر رمضان كل عام، تتزاحم بالمسلسلات التي يتخللها فقرات إعلانية تتنوع بين الترويج لسلع غذائية وشركات اتصالات وأجهزة منزلية وإعلانات خدمية، يتنافس منفذوها في جذب المشاهد باستخدام كافة عناصر الجذب البصري والسمعي، ولكن في زمن كورونا الذي أثر على كثير من المهن ووضع بصماته على القطاع السياحي وسوق العقارات، هل تتغير ملامح الدعاية الإعلانية هذا العام من حيث المعروض وطريقة العرض؟.

الإعلانات الرمضانية هذا العام سوف تتأثر ليس من طريقة تنفيذها ولكن من حيث المنتج الذي يجرى الترويج له، فقد نلاحظ اختفاء ملحوظ لإعلانات العقارات والشقق السكنية بالمدن الجديدة، إلى جانب تراجع الدعاية الخدمية المرتبطة بالأماكن التي جرى وقفها مثل إعلانات المطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية.

"إحنا في ظل أزمة اقتصادية والمواطنين هدفهم الأساسي الإنفاق بحرص مش هيشتري شقة أو فيلا الفترة دي"، هكذا صرح الدكتور هشام جمال، أحد مخرجي الإعلانات، وخبير الإعلان والإعلام المرئي، في بداية حديثه لـ"الوطن" عن توقعات ملامح الدعاية الإعلانية الرمضانية هذا العام.

منذ فترة طويلة أضحت مواقع التواصل الاجتماعي هي بطل المرحلة وعليها يتابع الجمهور محتوى كثير من الإعلانات، وهو ما يعرف بتغيير سيكولوجية التلقي، فالمشاهد أصبح لايعتمد على التلفزيون فقط لمشاهدة الإعلانات وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي هي الأساس لمشاهدة المادة الإعلانية في أي مكان وفي أي وقت، والأمر زاد مع أزمة كورونا حيث يقضي الجمهور ساعات طويلة من يومه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ولذلك من المتوقع أن تستغل ذلك الشركات المعلنة، بحسب قول الدكتور هشام.

من المتوقع غياب إعلانات المدن الجديدة والفنادق والمنتجعات السياحية

وأوضح مخرج الإعلانات، أنه تظهر على شاشة رمضان إعلانات لبعض المدن الجديدة والعقارات ولكن ليس بهدف التسويق المباشر والبيع وإنما للتذكير وللحفاظ على اسم المنتج في ذهن المتلقي، وهي تعرف بإعلانات المكانة للحفاظ على المكانة الخاصة بالمنتج لدى جمهوره.

وأضاف: "رمضان له مقاييس ترويجية وتسويقية مختلفة عن باقي أوقات العام، ويحرص كبار المعلنين الموسميين خلاله على التنافس، وذلك باعتبار أنه الشهر الأعلى في نسب المشاهدة والتي تصل إلى نسبة 100%، وبالتالي لن تغيب تلك النوعية من الإعلانات في ظل أزمة كورونا كإعلانات المشروبات الغازية، هي ليست سلع استهلاكية ولكن سلع انتقائية ويحافظ معلنوها على مكانتهم السنوية في رمضان".