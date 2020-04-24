"الفلاحين" تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى تحرير سيناء

هنأت نقابة الفلاحين، برئاسة حسين أبوصدام، النقيب العام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وأكد "أبوصدام" أن كل فلاحين مصر على قلب رجل واحد يتقدمون بأصدق التهاني للقوات المسلحة المصرية، التي دائما وأبدا تقدم الأرواح في سبيل وطننا الغالي، وتجلت أسمى هذه التضحيات في تحرير أرض سيناء الغالية، وستظل هذه الذكرى العطرة على مر التاريخ مثلا يحتذى به في التضحية وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على الوطن، وبتر كل يد تتعرض بالسوء لمصرنا الغالية.

وتابع: "يتوجه فلاحون مصر، بأصدق التهاني وخالص التحية والإعزاز والتقدير لرجال قواتنا المسلحة البواسل، الذين كانوا ولا يزالون الدرع الواقي والحصن الآمن لكل ما يهدد أرض الوطن داخليا وخارجيا، داعين الله عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبراء ويدخلهم فسيح جنانه حيث روت دمائهم الطاهرة أرض سيناء الحبيبة وفاضت أرواحهم الكريمه في سبيل تحريرها من الأعداء".

واوضح حسين أبوصدام، أن الفلاحين ينتهزون هذه المناسبة ليجددوا العهد على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة والقوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار هذا الوطن العظيم.