رفع 20 طن مخلفات صلبة في حملة نظافة بالقنطرة غرب

أعلن كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب،أنه تم تنفيذ حملة نظافة ورفع تراكمات وأتربة، بجانب 20 طن مخلفات صلبة، بمركز ومدينة القنطرة غرب وتطهير وتعقيم المحلات والشوارع بالمدينة والقرى التابعة، تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المدينة على استمرار حملات النظافة والتعقيم بكافة شوارع المركز والمدينة بصفة يومية، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح المهندس محمود علام رئيس جهاز تحسين البيئة، أنه جارٍ تجميل وصيانة المسطحات الخضراء بالمدخل الرئيسى للمدينة وعدة مناطق أخرى، وذلك بزراعة نباتات الزينة والنجيل الطبيعي على جانبي المدخل، موضحاً أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ومواكبة التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة.