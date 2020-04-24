البابا تواضروس الثاني يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء: أرض باركها الله

تقدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ38 لتحرير أرض سيناء، وعودة آخر شبر منها لحضن الوطن، والتي قالت عنها الكنيسة في بيان رسمي: "تلك الأرض التي باركها الله وعبرتها العائلة المقدسة".

ودعت الكنيسة، الله، في هذه الذكري المجيدة أن "يسدد خطى القوات المسلحة والشرطة الباسلة، ويوفقهما في إتمام مهمتهما المقدسة فيها، أولئك الذين يبذلون ويضحون من أجل أرضها الغالية، تمهيدًا لزراعتها بالخير والسلام والتنمية لأجل صالح أبنائها، وصالح وطننا وشعبنا العظيم".

واختتمت الكنيسة بيانها بالقول: "نصلي أيضًا أن يحفظ الرب القدير لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها على الدوام".