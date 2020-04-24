أطباء عزل بلطيم يوزعون التمور على مرضى كورونا في أول أيام رمضان  

بادر عدد من أطباء مستشفى العزل ببلطيم فى محافظة كفر الشيخ، بتوزيع التمور والحلوى، على مرضى فيروس كورونا وذلك في لافتة طيبة منهم واحتفالاً بالشهر الفضيل، ويقضي الطاقم الطبي المكون من أطباء وممرضات وفنيين وعمال، نحو 14 يوماً مع المرضى داخل جدران المستشفى.

وقال مصدر داخل مستشفى العزل ببلطيم، لـ"الوطن"، إن الأطباء حرصوا على توزيع التمور على المرضى لطمأنتهم ولوجود ألفة بينهم وبين المرضى، الذين يقضون أول أيام الشهر الفضيل معاً ، مضيفاً أن المستشفي يعالج حاليا 140مريضا من محافظات الإسكندرية ودمياط والبحيرة، والشرقية.