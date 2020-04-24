رئيس التحرير

محمود مسلم

أطباء عزل بلطيم يوزعون التمور على مرضى كورونا في أول أيام رمضان  

كتب:

سمر عبد الرحمن
05:46 م | الجمعة 24 أبريل 2020
اطباء عزل بلطيم يوزعون تمور على المرضى

اطباء عزل بلطيم يوزعون تمور على المرضى

بادر عدد من أطباء مستشفى العزل ببلطيم فى محافظة كفر الشيخ، بتوزيع التمور والحلوى، على مرضى فيروس كورونا وذلك في لافتة طيبة منهم واحتفالاً بالشهر الفضيل، ويقضي الطاقم الطبي المكون من أطباء وممرضات وفنيين وعمال، نحو 14 يوماً مع المرضى داخل جدران المستشفى.

وقال مصدر داخل مستشفى العزل ببلطيم، لـ"الوطن"، إن الأطباء حرصوا على توزيع التمور على المرضى لطمأنتهم ولوجود ألفة بينهم وبين المرضى، الذين يقضون أول أيام الشهر الفضيل معاً ، مضيفاً أن  المستشفي يعالج حاليا 140مريضا من محافظات الإسكندرية ودمياط والبحيرة، والشرقية.