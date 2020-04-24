السيطرة على حريق بشركة تصنيع أوراق بالسويس

تمكنت قوات الدفاع المدني بالسويس، من السيطرة على حريق شب بمخزن مخلفات الورق بإحدى شركات تصنيع الأوراق والكرتون بمنطقة السخنة دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مدير إدارة الدفاع المدني بنشوب حريق بإحدى قطاعات المنطقة الاقتصادية بالسخنة.

وجرى دفع عدة سيارات إطفاء لمحاصرة النيران بالتعاون مع إدارة مكافحة الحريق بالشركة، وجرى محاصرة مخازن الورق رغم سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وانعدام الرؤية، وجرى عزل منطقة الحريق عن مصانع الإنتاج والعمالة الموجودة بالشركة حتى جرى إخمادها، وأمر اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.