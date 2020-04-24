أصيبوا بكورونا.. تحويل أسرة مكونة من 5 أفراد للحجر الصحي بدمنهور

حجزت مستشفى الحجر الصحى بدمنهور، 5 أشخاص من أسرة واحدة "بينهم طفلة"، ليلحقوا بأحد أفراد الأسرة الذي جرى حجزة منذ يومين بذات المستشفى، بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان "محمد .ا" سائق 35 عامًا، مقيم بقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وبتوقيع الكشف على والديه وزوجته وابنته "8 سنوات"، تبين إصابتهم بكورونا، نتيجة مخالطتهم للأب المصاب.

ودخل "محمد" أول أمس، مستشفى صدر دمنهور المخصص لحجز حالات الاشتباه لفيروس كورونا، ولحقه اليوم والديه وزوجته وابنته.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، حملة تطهير وتعقيم بالقرية، كما حرص القسم الوقائي بالإدارة الصحية، على رش وتعقيم 4 منازل للمصابين وأسرهم بالقرية.