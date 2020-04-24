بدموع أبطال الموسم الأول.. الخطيب يبدأ أولى حلقات "كلم ربنا" على الراديو 9090

انطلق اليوم الجمعة الموسم الثاني لبرنامج "كلم ربنا"، للكاتب الصحفي أحمد الخطيب مدير تحرير جريدة "الوطن" على الراديو 9090.

وقال الخطيب خلال أولى حلقات البرنامج الذي يذاع يوميا في تمام السادسة مساء، إنه خلال الموسم الأول عشنا وتعايشنا مع 30 شخصية فنية وسياسية ودينية، تحدثوا فيه عن علاقتهم بربنا، حيث كان كل منهم بطلا لقصة مع ربنا، حكى فيها وتحدث عن لحظة شعر فيها أن الله إلى جانبه، يسمعه، يراه، ويشعر بدموعه وآهاته وآلامه وأفراحه".

وأضاف: "هي لحظة الكلام مع الله، دقيقة الوصف والإحساس، عندما تنهمر دموعك، وتضيق بك السبل، وتطرق كل الأبواب، ولا تجد إلا باب الله، وهي اللحظة التي يجدك فيها الله وتجده فيها، يكون قلبك حاضرًا، عندها تكون الإجابة والفرج".

واستعرض "الخطيب"، بعض لحظات الموسم الماضي لبرنامجه، وكانت من حلقة الفنان أحمد ماهر، الذي قال باكيا: "أنا في المنام حلمت إن السماء سجدت ونزلت فوق سطوح بيتنا، وأنا بدوس وأخطي فوق النجوم، وفي آخر السطح في متكأ بيفيض نور، وعليه شخصية عبارة عن إنها هالة من النور، وقلبي كلمني وقالي ده سيدنا النبي، الفرح موتتني، وفوقت على آذان المغرب، جريت على أمي، ولسه هقولها حصل كذا، قالتلي اسكت لو حكيت الرؤية هتبقى، لا يمكن أن أنسى أن ربنا رضاني أني زرت البيت".

كما استعرض "الخطيب"، أيضًا بعضًا من حديث الداعية الإسلامية دكتورة عبلة الكحلاوي معه، حيث قالت، متحدثة عن وفاة زوجها: "مكنتش قادرة أبكي، والناس قالوا لي أنتي اللي علمتينا، يعني إزاي أعلم الصبر وأنا مش قادرة أصبر، لكن ده حبيب وصاحب الجنة وأبو بناتي، سجدت وقلتله يا رب اديني علامة إنه مقبول، نمت لقيت نفسي دخلت قصر أبيض والشيخ الشعراوي قدامي، دخلت شفته، طبطب عليّ واداني ورقة كبيرة وبيضا، صحيت من النوم وأنا أشعر بالاطمئنان".

أما الفنانة عبلة رياض، فتحدثت عن اللحظات الصعبة التي عاشتها بسبب مرض والدها: "مين فينا مبيكلمش ربنا؟ كلنا بنكلم ربنا، وفي المصائب ربنا هو اللي بيجيبها لنا وهو اللي بيشيلها، كنت صغيرة ومتجوزة وبعدها بابا أُصيب بفشل كلوي منذ 25 سنة، وكان بيغسل 3 أيام في الأسبوع والجلسة بـ500 جنيه، وكانت غالية، ومن كتر ما بندعي قدمنا طلب واتعالج على حساب الدولة والحمد لله ربنا وقف معانا".

وأخيرا استعرض "الخطيب"، حديث السفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن زيارتها لدير سانت كاترين، ودخلت إلى المكان التي تحدث فيه نبي الله موسى إلى الله: "كنت مدعوة من محافظ جنوب سيناء للمشاركة في ملتقى الأديان، بشرم الشيخ، رحت الدير، وفي أثناء الزيارة الرهبان كانوا عاوزين يحتفوا بيّ، ودخلوني الغرفة اللي كلم فيها ربنا سيدنا موسى، وكانت صغيرة، فيها شباك صغير بيطل على شجرة موسى، ركعت على الأرض، واستعدت القصة، وطلبت كل حاجة ممكن تتخيلها".

واختتم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، الحلقة، بالحديث عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم، بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال: "كورونا فيروس ضعيف دوخ الدنيا كلها، أكبر الدول والعلماء والمستشفيات مش قادرة تسيطر، والناس قلقانة وعندها حق وكل يوم يتابعوا أرقام الإصابة ويسألوا ممكن يتصابوا؟ الصح غير كده خالص".

وتابع: "الصح هو إننا نفتكر الله ونرجو رحمته ونحمده على نعمته بالفعل مش بالكلام، ونم ايدينا بمساعدة المحتاجين ولو مش في القدرة ممكن نساعد بكلمة ندعو فيها ربنا يزيح الغُمة ويشفي جميع من خلق".

وأردف: "الناس زعلانة السنة دي، بيسألوا إزاي هنقضي رمضان من غير مساجد، صلاة التراويح، وموائد رحمن، ومن غير ما نقرب من حبايبنا زي ما اتعودنا، ومن غير عمرة، بيقولوا معقولة نقضي رمضان بين 4 حيطان، انت غلطان يا صديقي، أنت مش لوحدك، عشان ربنا موجود".