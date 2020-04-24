كل يوم خدمة تخلصها وانت في بيتك.. خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيا

منذ بداية أزمة جائحة كورونا، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وكان من أهم تلك الإجراءات وقف جميع الخدمات التي يتطلب إجراؤها حضور عدد كبير من المواطنين للهيئات والمؤسسات، لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وقبل أول أيام شهر رمضان الكريم، أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات لتخفيف التزاحم الملازم لتلك المناسبات، وفيما يخص المرور، يجرى السماح بترخيص السيارات الجديدة، لخدمة صناعة السيارات في مصر اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وتتيح الإدارة العامة للمرور أيضا العديد من الخدمات الإلكترونية والتي يمكن إجراؤها من المنزل دون الذهاب إلى الإدارة العامة للمرورو، كما أتاحت خدمة فوري خدمة تجديد رخصة القيادة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرورو من خلال الاتصال بخدمة العملاء، وتستعرض "الوطن" الشروط العامة وخطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيا، وفق الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن تكون السيارة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​.

- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع.

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة

- الرخصة السابقة المطلوب تجديدها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.

خطوات طلب تجديد الرخصة من فوري

- الاتصال على 16421 والتواصل مع خدمة عملاء فوري لتجديد الرخصة في نفس المكالمة.

- كما يمكن مراسلة خدمة فوري على الصفحة الرسمية الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"https://www.facebook.com/Fawrypayments/.

- ويمكن أيضا تجديدها من خلال موقع فوري http://myfawry.com/ بالبطاقة الائتمانية.