تقسيط على 3 سنوات.. تفاصيل الحصول على قروض الكمبيوتر من"ناصر الاجتماعي"

أطلقت وزارتا التضامن والاتصالات مبادرة لإتاحة قروض ميسرة للشباب تحت عنوان "شباب مصر الرقمية" بتوقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي البروتوكول في إطار سعي البنك إلى تعزيز التعاون مع المعهد وترسيخ الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، وتيسير كل السبل والإجراءات التي تحقق التحول الرقمي في قطاعات الدولة المختلفة بالتعاون بين كل الوزارات.

وينص البروتوكول على أن يقوم بنك ناصر الاجتماعي بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلي، من خلال قروض ميسرة يقدمها البنك بالتقسيط على 3 سنوات بفائدة بسيطة قدرها 5%، حيث يتقدم الراغب في القرض للبنك بالمستندات التالية:

- خطاب ترشيح من جهة التدريب بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتضمن "اسم المرشح، رقم المرشح القومى، الرقم التأمينى لطالب القرض، قيمة جهاز الكمبيوتر المطلوب تمويله".

- عرض سعر للجهاز بما لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل، على أن يكون معتمدا من المعهد القومى للاتصالات.

- إيصال مرافق حديث باسم المرشح أو أحد أقارب الدرجة الأولى لمحل إقامة المرشح.

- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية.