بلجيكا تبدأ رفع قيود كورونا 11 مايو

تعتزم السلطات البلجيكية إطلاق المرحلة الأولى من رفع قيود الحجر الصحي المفروض على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك اعتبارا من 11 مايو المقبل.

البدء بفتح المتاجر للسلع غير الغذائية اعتبارا من 11 مايو المقبل

وقالت مصادر في الحكومة البلجيكية، اليوم، إنها قررت البدء بفتح المتاجر للسلع غير الغذائية اعتبارا من 11 مايو، في خطوة ستمثل المرحلة الأولى من الرفع التدريجي لقيود الحجر الصحي، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

ويتوقع أن تجري العملية على عدة مراحل ستستغرق كل واحدة منها بضعة أسابيع لتمكين السلطات من دراسة الحالة والتأكد من أن الإجراءات لم تتسبب بتدهور الوضع الوبائي وسيكون فتح الحدود الخارجية للبلاد في آخر المراحل.

وفرضت السلطات البلجيكية تدابير صارمة لمواجهة تفشي كورونا المستجد على أراضيها في 14 مارس الماضي، وشمل هذا النظام غلق الحدود وحظر التنقلات بين مناطق البلاد، باستثناء التنقلات داخل الحي السكني.

وأكدت وزارة الصحة البلجيكية اليوم أن المعدلات اليومية للوفيات جراء الوباء باتت تميل للانخفاض في الأيام الأخيرة.

وسجلت بلجيكا اليوم 190 حالة وفاة وألف و497 إصابة جديدة بكورنا المستجد، ليبلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و679 حالة، والإصابات 44 ألفا و294 في بلد يقطنه 11.5 مليون نسمة.