ضبط 673 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في بلطيم 

نفذت مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، حملات لضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظورة الاستخدام بيطرياً، تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري، من خلال المرور على مكاتب بيع وتداول الأدوية البيطرية والعيادات البيطرية بمركز ومدينة بلطيم.

تم تشكيل لجنة تحت إشراف الدكتور عماد محمد فليفل، مدير إدارة الخدمات، والمكونة من الدكتور عبدالله محمد السبيعى، رئيس قسم التفتيش ببلطيم، بالاشتراك مع الرقابة التموينية بمديرية التموين وإدارة بلطيم، وجهاز حماية المستهلك، والتفتيش الصيدلي.

وتمكنت اللجنة من ضبط "م.م.ا.ح" وبحوزته 673 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر بدون بيانات ومحظورة الاستخدام بيطرياً، وتم تحريز الكمية المضبوطة وتحرير محضر رقم (259 ) جنح أمن دولة طوارئ مركز البرلس، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.