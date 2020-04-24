جمعة: نوح سمى مصر "أم الدنيا" عندما دعا لمصرايم بنزوله "أم البلاد"

علق الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سبب تسمية مصر بهذا الاسم ونسبها إلى "مصرايم بن نوح" إنه ورد في الأسانيد التي وردت لنا والتي نعتمد عليها في الرواية العلمية، أن نوح كأنه لاقى بعض الخير من مصرايم فدعا له أن ينزله الله في غوث العباد وأم البلاد.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر أرض الأنبياء" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "الأولى المصرية": "الذي سمى مصر أم الدنيا في الحقيقة هو سيدنا نوح وأسماها (أم البلاد وغوث العباد)، وهي كانت سبب الخير كما سنرى في قصة سيدنا يونس، كيف أنه جاء بهم من البدو من أجل الخير الذي كان في مصر والقحط الذي كان في غيرها".

وتابع: "حتى في أيام القحط الذي يتم فيه قلة الموارد تكفي أهلها لكن هي تكفي أهلها والعالم، وهي سلة العالم وبعضهم كان يسميها بسرة العالم، وهذا هو ما نفهمه من الرواية العلمية وهي رواية مؤصل لها سندا وتوثيقا، أما الرواية الشعبية ما تناقله الناس حول هذه المعاني، وبعضها مقبول ومنطقي، ويكمل الروايات العلمية ويزيدها تفصيلا، فلا بأس من قبولها باعتبارها من المنقول بصفة عامة، ولكن لا نعتمد عليها في استصدار حكم شرعي أو البناء عليها بناء علميا".

وأوضح: "فيه فرق بين الحكاوي والروايات، الحكاوي أحيانا تشتمل على حكمة، زي الحكاية اللي بتحكيها الأم لأولادها قبل النوم وفيها مبادئ وقيم، فإحنا عندنا من الحكاوي الشعبية الكثير".