مسلسل "لما كنا صغيرين" الحلقة 1.. دنيا تكتشف إدمان يحيى وتطلب الطلاق

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل"لما كنا صغيرين"، بتحضير دنيا، والتي تقوم بدورها ريهام حجاج، عزومة عشاء، برفقة زوجها والذي يقوم بدوره محمود حجازي، والتى خططت لها مع صديقتها"نهى" وتقوم بدورها نسرين أمين، بهدف الزواج من الرجل بعد أن تورطت في علاقة عاطفية معه، ورغبته بإجهاضها للطفل، وزواجها منه عرفيا.

كان "سليم"، يستمع لأحاديثهم، والذي يقوم بدوره الفنان محمود حميدة، بعد ترتيب مسبق مع دنيا، ورغبة نهى في تقدمه اليها رسميا من أهلها.

اكتشفت دنيا إدمان زوجها للمخدرات مجددا عقب تعافيه منه وعودتها اليه مرة أخرى، بالصدفة، ما جعلها تقدم على طلب الطلاق وترك منزلها.

حاول يحيى، الاعتراف بكافة التفاصيل وتوريط سليم في الأمر ، بكونه من ساعده في الحصول على جرعة المخدرات، ما جعلها ترفض تصديق حديثه، لينتهى الحال بهم للطلاق. حاول سليم، تهدئه الوضع بين يحيى ودنيا، ومحاولة اقناعها بالعودة لزوجها.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

تدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.