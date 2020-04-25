كراتين رمضان الغذائية.. سلاح حزبي لمجابهة تداعيات أزمة كورونا

يأتي شهر رمضان هذا العام محملاً بحمل فيروس كورونا، الذي تواجهه الحكومة المصرية بإجراءات احترازية للحد من انتشاره، وقرارات اقتصادية لتخفيف تداعياته السلبية على المواطنين، ويدعمها في ذلك جهود حزبية مكثفة لمد يد العون لمن يحتاجه سواء في شكل مادي أو عيني.

وفي أول يوم من رمضان الذي جاء هذا العام تحت قبضة وباء كورونا ومخاوف عدواه، وتأثر فئات اجتماعية بقرارات العزل والحجر والإغلاق والحظر، كثفت عدد من الأحزاب فعاليات توزيع كراتين رمضان الغذائية لتخفيف حمل الأزمة عن كاهل المواطنين.

وفي إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الأحزاب لدعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، دشن حزب الحركة الوطنية صندوقا تحت اسم "الطوارئ والأزمات" لدعم الفئات الأشد احتياجا والعمالة غير المنتظمة التي تضررت من الأزمة.

وبحسب اللواء رؤوف السيد، رئيس الحزب، فإن تمويل هذا الصندوق سيكون من خلال تبرعات الأعضاء ورجال الأعمال في الحزب، مؤكداً أنه يهدف دعم جهود الدولة في الأزمات وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

ويقول السيد إن الأزمة الحالية تقتضي تضافر جهودنا جميعا وتوحدنا خلف الدولة والقيادة السياسية حتي نعبر الأزمة بسلام، مشدداً على أن الجميع في مركب واحد ويواجه خطرا واحدا يهدد العالم كله.

ويضيف أن هذا الصندوق سيساعد الحزب من القيام بواجبه المنوط به بالوقوف إلى جوار الدولة والمواطنين في التصدي لمثل هذه الأزمات، مؤكداً أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة مستقل للصندوق وسيخصص جزءا كبير من الأموال الواردة لكل من تأثر من أزمة كورونا، بجانب دعم أعضاء الحزب في الأزمات وفي حالة تعرض أي منهم للمرض.

وفي ذات السياق، واصل حزب الوفد تنفيذ فعاليات مبادرته "كراتين رمضان" لدعم المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا والمتضررين من فيروس كورونا، والعمالة غير المنتظمة.

ويقول خالد قنديل، نائب رئيس الحزب، إن المبادرة أرسلت 500 كرتونة غذائية إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، مشيراً إلى أن الحزب قام بتوصيل أيضاً 200 كرتونة إلى مستشفى الناس، و100 كرتونة إلى مستشفى جامعة حلوان.

ويضيف قنديل أن دعم هذه المستشفيات واجب على الجميع وليس في رمضان فقط، وإنما على مدار العام، وبخاصة أن الدولة تقوم بتوفير العلاج لهم بالمجان، ودورنا أن نقدم لهم الدعم، مؤكدا أن المبادرة مستمرة لنهاية شهر رمضان.

ويشير إلى أن الحزب سيواصل توزيع كراتين رمضان على المحتاجين والمتضررين من الظروف الراهنة حتى يصل لكل المحافظات، منوهاً إلى أن هناك دور على رجال الأعمال في هذه المرحلة لابد من القيام به لرد الجميل للدولة المصرية التي كانت سببا في نجاحهم.

ويوضح قنديل أن الأزمة الراهنة تحتم على الجميع أن يتحمل مسئولياته الوطنية، ودعم جهود الدولة في مكافحة كورونا، لافتاً إلى أن مبادرة كرتونة رمضان وصلت حتى الآن لعدد من المحافظات كمرحلة أولى وتم توزيع ما يقرب من 7 آلاف كرتونة سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا.

وأطلق حزب الحرية المصري مبادرة "100 ألف كرتونة" بهدف توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والفئات التي تضررت جراء أزمة كورونا خلال شهر رمضان في كل المحافظات.

ويقول الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، إن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الاجتماعي للحزب لمساندة ودعم جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجا لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.

ويشير حسب الله إلى أن المبادرة تأتي في إطار مبدأ التكافل المجتمعي بين جميع المصريين فإن الأسر الأكثر احتياجا لها حقوق لدى جميع القادرين لمساندتهم وتقديم جميع أنواع الدعم لهم.

ويعتبر حسب الله أن الشعب المصري ضرب أروع الصور فى تقديم المساندة والدعم لبعضهم البعض خلال هذه الأزمة والجميع على قلب رجل واحد حتى نعبرها بأمان وسلام.